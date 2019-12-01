Se registra Silvia Amaya para proceso de elección de la Rectoría de la UAQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:31:22

Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano, formalizó su inscripción ante la Comisión Electoral Universitaria para contender por la reelección en el cargo de titular de la Rectoría para el periodo 2027-2030.

Acompañada y respaldada por directores de diversas facultades y miembros de su equipo de trabajo, Amaya Llano presentó la documentación requerida para participar en el proceso democrático interno, cuyo objetivo principal radica en consolidar las líneas de acción iniciadas durante su actual gestión y dar continuidad al crecimiento institucional de la máxima casa de estudios del estado.

Adelantó que será a partir del próximo lunes 5 de octubre cuando presente formalmente las propuestas concretas y las líneas de trabajo que integran su plan para el siguiente trienio.

En su mensaje a la comunidad universitaria, Amaya Llano enfatizó la necesidad de mantener un proceso electoral civilizado, constructivo y caracterizado por la pluralidad.

“La universidad es un ente plural con diversidad de opiniones y visiones, pero buscamos un proyecto que nos pueda involucrar a todas y a todos. Debemos conducirnos siempre con respeto hacia nuestras compañeras y compañeros, pues es el ejemplo que debemos proyectar hacia nuestra comunidad. Invito a que aprovechemos este ejercicio democrático ejerciendo el voto con miras al bien común de la UAQ”.

Compromiso con la cultura de paz y la seguridad estudiantil

Ante la violencia registrada recientemente contra estudiantes en el estado de Morelos, la rectora expresó su apoyo solidario hacia las autoridades de dicha entidad y reiteró la urgencia de fortalecer de forma interna la prevención y los esquemas de seguridad universitaria.

Amaya Llano refirió que el clima de violencia que aqueja a diversos sectores de la sociedad, incluidos eventos recientes en planteles de educación básica en la entidad, exige un esfuerzo conjunto e interinstitucional en el que la prevención, la cultura de paz y el trabajo con las familias sean el eje articulador para proteger a niños, jóvenes y adolescentes.