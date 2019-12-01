Se reanudarán clases en todos los niveles educativos este martes en el Estado de México

Se reanudarán clases en todos los niveles educativos este martes en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 22:30:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Toluca, Estado de México, a 23 de febrero de 2026.- El Gobierno del Estado de México anunció que a partir del martes 24 de febrero se reanudarán las clases presenciales en los 125 municipios de la entidad, luego de la suspensión preventiva derivada de los hechos de violencia registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Mediante una tarjeta informativa difundida por la Coordinación General de Comunicación Social, la administración estatal precisó que el retorno a las aulas será generalizado y aplicará para todos los niveles educativos.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detalló que la reanudación incluye Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, y subrayó que la decisión se tomó priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

Con esta determinación, madres y padres de familia, tutores, estudiantes, docentes y personal administrativo deberán reincorporarse a sus planteles para retomar las actividades académicas de forma habitual, conforme al calendario escolar vigente.

La autoridad educativa añadió que se mantiene una coordinación permanente con instancias de seguridad para supervisar el desarrollo de las actividades en todo el territorio mexiquense, y exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del gobierno estatal, tras la suspensión temporal que se había implementado por el monitoreo de las condiciones de seguridad en diversas regiones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Son detenidos 4 hombres, uno de ellos de nacionalidad cubana, por el incendio de vehículos en carreteras de Hidalgo
Sujetos armados abren fuego contra Banco del Bienestar en Tarímbaro; ciudadanos alertan múltiples detonaciones en la zona
Quitan la vida a un individuo en la colonia Ampliación Rubén Jaramillo de Uruapan, Michoacán 
Aprehende la GC a sujeto en posesión de un arma “hechiza” y hierba verde en la colonia Defensores de Puebla de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Guadalupe M.: La misteriosa mujer que llevó a “El Mencho” a su última noche en la sierra
Los nombres que se disputan el trono del Mencho: dos michoacanos en la lista 
Sujetos armados abren fuego contra Banco del Bienestar en Tarímbaro; ciudadanos alertan múltiples detonaciones en la zona
Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero
Comentarios