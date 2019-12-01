Se reanudarán clases en todos los niveles educativos este martes en el Estado de México

Toluca, Estado de México, a 23 de febrero de 2026.- El Gobierno del Estado de México anunció que a partir del martes 24 de febrero se reanudarán las clases presenciales en los 125 municipios de la entidad, luego de la suspensión preventiva derivada de los hechos de violencia registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Mediante una tarjeta informativa difundida por la Coordinación General de Comunicación Social, la administración estatal precisó que el retorno a las aulas será generalizado y aplicará para todos los niveles educativos.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detalló que la reanudación incluye Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, y subrayó que la decisión se tomó priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

Con esta determinación, madres y padres de familia, tutores, estudiantes, docentes y personal administrativo deberán reincorporarse a sus planteles para retomar las actividades académicas de forma habitual, conforme al calendario escolar vigente.

La autoridad educativa añadió que se mantiene una coordinación permanente con instancias de seguridad para supervisar el desarrollo de las actividades en todo el territorio mexiquense, y exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del gobierno estatal, tras la suspensión temporal que se había implementado por el monitoreo de las condiciones de seguridad en diversas regiones.