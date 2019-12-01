Se reanudan clases con normalidad en Michoacán: SEE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:26:44

Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informa la reactivación de clases presenciales con normalidad, en los más de 12 mil planteles públicos e incorporados (privados) de todos los niveles educativos en la entidad, siguiendo la instrucción del gabinete competente.

La dependencia estatal a cargo de Gabriela Molina mantiene un monitoreo constante en las diferentes regiones, en coordinación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y las autoridades correspondientes, a fin de salvaguardar la integridad de niñas, niños, jóvenes, docentes y personal administrativo.

La secretaria de Educación reitera que se cuenta con canales de comunicación abiertos con supervisores, directivos y jefaturas de sector para atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse, priorizando en todo momento el bienestar de la comunidad educativa.

En ese sentido, este jueves 26 de febrero se dará continuidad, desde todas las escuelas del estado, a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fortaleciendo entornos escolares seguros y propicios para el aprendizaje de más de un millón 247 mil estudiantes en la entidad.