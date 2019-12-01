Se incentiva la investigación en el estudiantado de la UMSNH como nunca antes; Yarabí Ávila asiste a presentación de proyectos

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Como nunca antes en la historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se ha incentivado la participación activa de las y los estudiantes en la investigación, durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila González, quien asistió a la presentación de protocolos de investigación y emprendimiento de alumnas y alumnos nicolaitas.

En este marco, la rectora felicitó a las y los jóvenes que decidieron participar en esta tercera convocatoria de proyectos de investigación, así como a sus asesoras y asesores, tras enfatizar que lo más importante de cada una de las propuestas planteadas es que tengan una repercusión positiva en los diferentes ámbitos, “porque eso habla de lo que tanto se necesita en una sociedad, que es precisamente la sensibilidad, la empatía, el compromiso con los sectores que más lo requieren, y eso es parte fundamental de la investigación”.

Resaltó la presencia de directoras y directores de escuelas y facultades, así como de representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Delegación Michoacán, tras subrayar la importancia de fortalecer la vinculación con el sector productivo y de tener esta retroalimentación en los proyectos de investigación del alumnado.

Ávila compartió su satisfacción respecto a la respuesta que se ha tenido por parte de las y los estudiantes en las distintas convocatorias que se han impulsado desde el año 2024, quienes dijo, han demostrado su compromiso en cada una de las ediciones al plantear propuestas innovadoras que representan un beneficio en distintas áreas como la salud, el medio ambiente, la agroindustria, entre otras.

Al respecto, sostuvo que este tipo de actividades les da herramientas a las alumnas y alumnos en su formación y los ayuda a fortalecer la toma de decisiones, que es vital cuando ingresen al campo laboral. “Felicidades a todas y a todos porque el día de hoy ustedes construyen un mejor presente, un mejor mañana, y lo que buscamos es que las y los estudiantes promuevan nuevas ideas en beneficio de nuestra sociedad, gracias por sumarse a tener una mejor Universidad”.

Al referirse a los proyectos de investigación presentados por los estudiantes, el vicepresidente de la Coparmex Michoacán, Fernando Iván Huerta Galindo, destacó la importancia de vincularlos con la empresa, de una manera práctica para que éstos se puedan llevar a cabo y sea más fértil el trabajo realizado por los alumnos.

Indicó que este tipo de actividades permite ver que existe una vinculación real entre la academia y la parte productiva y empresarial, lo que viene a romper con esa idea de separación errónea que se tenía. La investigación que ustedes realicen en el bachillerato y en la licenciatura, dijo, va a crear esta cultura de conocimiento constante que pueda permitir en un futuro crear mejores investigaciones. “Desde Coparmex podemos asesorarlos sobre los temas desde la empresa, saber cómo podemos aplicar esa investigación para que sea útil”.

En su turno, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, indicó que, desde su origen esta iniciativa marcó un paso importante hacia el fortalecimiento de una cultura académica que promueve la curiosidad científica, el pensamiento crítico y la innovación como pilares fundamentales de la formación universitaria.

En esta edición, precisó, contamos con la participación de 76 proyectos de investigación de los cuales nueve corresponden a proyectos de estudiantes de bachillerato y 67 de estudiantes de licenciatura, provenientes de 16 dependencias universitarias, entre ellas 13 facultades y tres escuelas preparatorias, “los proyectos que hoy veremos constituyen una oportunidad para generar conocimiento, pero también para proponer soluciones a problemáticas reales de nuestro entorno”.

Por su parte, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, apuntó que los temas que el día de hoy se presentaron, son de relevancia, actuales e innovadores, “que llevarán también a nuestra institución a parámetros importantes, ideas creativas que seguramente a ustedes les han llamado mucho la atención, pero más allá de atraer la atención es importante generar un impacto hacia la sociedad”.