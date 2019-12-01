Se amplía registro para la Universidad Rosario Castellanos: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, anunció la extensión del registro para la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en sus tres primeras sedes de Michoacán. Los interesados tienen todo el mes de enero para inscribirse, facilitando así el acceso a la formación profesional a los jóvenes. Esta medida fortalece el vínculo entre la institución y el desarrollo de las comunidades locales.

La coordinación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación con el Gobierno federal ha consolidado esta opción para que más jóvenes tengan acceso a su formación universitaria. La respuesta ciudadana ha sido positiva, lo que motivó la decisión de mantener abierta la convocatoria. El objetivo es evitar que los aspirantes queden fuera por falta de tiempo administrativo.

Respecto a la oferta, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) informó que algunas licenciaturas ya alcanzaron su cupo debido a la alta demanda. Sin embargo, aclaró que todavía existen espacios disponibles en diversas áreas del conocimiento para los nuevos ingresos, y pueden consultarse en el enlace https://urc.cdmx.gob.mx/registro_sipra/. Estas opciones permiten que las y los estudiantes encuentren alternativas que respondan a las necesidades de su entorno regional, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La funcionaria estatal subrayó que estas sedes representan un paso importante para transformar la realidad educativa y social del estado. La integración de estos espacios fomenta una participación que involucra a los alumnos y sus familias en el aprendizaje, por lo que la secretaria invitó a revisar las carreras con lugar vigente para asegurar su ingreso este ciclo.

Finalmente, la SEE coordina con la universidad el inicio de clases en Múgica, Zacapu y Zitácuaro para el próximo 2 de marzo, mientras que para septiembre se abrirá el registro para las sedes de Ario y Uruapan. La secretaria reiteró que la educación funciona como pilar para la reconstrucción del tejido social en la entidad. Con el cierre en enero se espera consolidar a la primera generación bajo este modelo humanista.