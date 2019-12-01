Se acerca renovación de dirigentes de la CNTE se desconoce si buscarán un solo líder

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 17:08:03

Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.— A más tardar en abril de 2026 deberán ser renovadas las dirigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XXVII. Se desconoce si, ante la presunta unidad de dos de sus fracciones, buscarán un solo representante magisterial o si continuarán cada una por su lado.

En marzo del próximo año, Jairo Mandujano Ortega, líder de la CNTE, cumplirá su periodo de 3 años, mientras que Eva Hinojosa Tera asumió la dirigencia en abril de 2023.

Ambos representantes no coincidieron prácticamente en toda su gestión; fue hasta el pasado mes de octubre que anunciaron que se unirían para exigir el cumplimiento de demandas para el sector.

Según declaraciones de Jairo Mandujano, recordó que anteriormente la convocatoria se emitía con tres meses de anticipación, pero la gestión pasada solo ocupó un mes para sacar adelante el proceso de nombramiento de delegados, reuniones y para que la comisión organizadora programara las fechas de los trabajos.

Por parte de la CNTE denominada como ala azul, estarían previendo que a principios de 2026 comiencen a emitir la convocatoria para renovar la dirigencia.

Cabe señalar que el llamado a la unificación de dos de sus corrientes magisteriales no ha sido aceptado por la totalidad de las bases, quienes incluso han hecho "vacío" en las asambleas regionales efectuadas en las últimas semanas. Principalmente, los maestros agremiados al ala azul, encabezada por Eva Hinojosa, calificaron la unidad como una acción sin "consenso".