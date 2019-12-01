Se acabó el gasto en recargas; todos los estudiantes de prepas y universidades públicas tendrán internet gratis: Bedolla

Morelia, Michoacán, 1 de marzo de 2026.- El gasto en internet ya no será un impedimento para que todas y todos los estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas de Michoacán, frenen su formación académica, ya que el Programa Data les dará cuatro gigabytes al mes de manera gratuita, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Para obtener este beneficio, el mandatario invitó a alumnas y alumnos de instituciones de educación media superior y superior del estado a registrarse en la plataforma data.michoacan.gob.mx, donde deberán ingresar los requisitos solicitados. Tienen hasta el 8 de marzo, ya que del 17 al 27 de marzo, se llevará a cabo la entrega de hasta 200 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“En esta época en la que vivimos, uno de los requisitos indispensables son los datos de internet, por eso quiero pedirles que se registren en la plataforma. Así vamos a acortar la brecha tecnológica, es un esfuerzo del Gobierno federal, la Comisión Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobierno de Michoacán, para que todos los estudiantes de educación pública tengan acceso directo a internet”, manifestó.

Ramírez Bedolla subrayó que el desempeño académico de las y los jóvenes michoacanos mejorará sustancialmente, ya que les permitirá acceder a contenidos actualizados para realizar sus tareas y trabajos de investigación; además de que podrán navegar de manera ilimitada por las redes sociales.

El gobernador recalcó el apoyo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está dando a la educación en el estado, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para que niñas, niños y jóvenes de todos los niveles educativos continúen con su formación académica y no abandonen las aulas por falta de recursos económicos.