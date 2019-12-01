¿Saliste de la secundaria y quieres estudiar la preparatoria?, la UMSNH abre proceso de ingreso al Bachillerato Nicolaita 

¿Saliste de la secundaria y quieres estudiar la preparatoria?, la UMSNH abre proceso de ingreso al Bachillerato Nicolaita 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 10:23:06
Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- Si egresaste de la secundaria y deseas continuar tus estudios de bachillerato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) te invita a registrarte en el proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026-2026.

La Máxima Casa de Estudios abre esta posibilidad para que las y los jóvenes estudien en la preparatoria “Ing. Pascual Ortiz Rubio” en la modalidad híbrida o en línea a partir de marzo próximo.

A través de esta acción, la UMSNH sigue abonando al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tal y como lo ha venido haciendo la administración de la rectora Yarabí Ávila González desde que dio inicio la estrategia federal. 

De acuerdo a los lineamientos, las egresadas y egresados de secundaria tendrán hasta el 18 de marzo para realizar su registro en la página oficial www.umich.mx, el cual deberá efectuarlo la persona interesada, ya que no se aceptarán trámites por gestores/as. 

Las y los aspirantes deberán presentar una evaluación diagnóstica, misma que se llevará a cabo el día 20 de marzo del 2026 y los resultados se darán a conocer en la misma fecha a través de la página www.umich.mx 

Para mayores informes, los personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a 
dpto.ingreso.escolar.dce@umich.mx o llamar al teléfono (443) 3223500), extensiones 3014, 3022, 3026, 3572 y 3573.

