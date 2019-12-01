Saldo positivo para la UMSNH en el segundo día de actividades de la Universiada Estatal

Saldo positivo para la UMSNH en el segundo día de actividades de la Universiada Estatal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 19:04:30
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Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026. - Los representativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) mantienen su buen paso en la fase estatal de la Universiada 2026, al terminar con saldo positivo tras el segundo día de actividades. 

Primero entró en acción el equipo varonil de fútbol soccer, que se impuso 8-0 a la Universidad de Morelia (UDEM) en su primer partido de la fase de grupos.

Por su parte, el cuadro femenil de baloncesto cayó 54-76 ante la Universidad Montrer, en tanto, la escuadra varonil de fútbol bardas logró su tercer triunfo consecutivo, luego de vencer 18-1 a la Universidad de Durango. 

Por último, el cuadro varonil de básquetbol derrotó 100-47 a la Normal de Tiripetío y avanzó a la semifinal, donde se jugará el boleto al regional ante un rival por definir.

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