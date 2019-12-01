Rinde protesta Club de Ingeniería Civil de la UT San Juan

Rinde protesta Club de Ingeniería Civil de la UT San Juan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 11:46:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, 29 de enero del 2026.- El rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan), Fernando Ferrusca Ortiz tomó protesta a los integrantes de la mesa directiva 2026 del Club de Ingeniería Civil (CIC), integrado por estudiantes de dicha carrera, quienes a través de esta agrupación desarrollan su liderazgo y fortalecen la formación académica y profesional mediante actividades de vinculación y networking con líderes y expertos de esta industria.

Formalizado en el año 2024, el CIC se ha posicionado como un semillero de profesionistas competentes por su participación en proyectos con asociaciones como el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, el Colegio de Arquitectos de San Juan del Río, el Colegio para la Capacitación de Profesionales Inmobiliarios

Así como la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Juan del Río, los cuales tuvieron representación en esta toma de protesta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a presunto agresor sexual de una niña de 11 años en Uruapan
Detienen en Uruapan, Michoacán, a par de sujetos en posesión de un arma y moto robada 
Localizan cuerpo maniatado en Villagrán, Guanajuato; violencia retoma fuerza en el estado
Vehículo incendiado provoca movilización policial en Celaya; al interior hallan cuerpo calcinado
Más información de la categoria
Capturan a presunto agresor sexual de una niña de 11 años en Uruapan
Vehículo incendiado provoca movilización policial en Celaya; al interior hallan cuerpo calcinado
“México tiene una líder maravillosa e inteligente”: Donald Trump sobre Claudia Sheinbaum
Guardia Civil detiene a tres personas en posesión de armas, vehículos robados y estupefacientes en Michoacán
Comentarios