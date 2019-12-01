Resultados de examen de admisión a la UMSNH reflejan el esfuerzo académico de aspirantes: Secretario Académico

Morelia, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.- Tengan la confianza de que los resultados que hoy se entregan reflejan el esfuerzo académico de cada uno de los aspirantes a los diferentes programas ofertados en la tercera Convocatoria de Nuevo Ingreso, afirmó el secretario Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Antonio Ramos Paz, quien asistió en representación de la rectora Yarabí Ávila González.

Acompañado por integrantes de la Comisión Especial para Analizar los Mecanismos de Ingreso a la UMSNH y por la notaria Pública No. 97, Isania Solórzano, el funcionario precisó que, dicha evaluación se llevó a cabo el pasado 15 de agosto, en donde se aplicaron todos los protocolos de seguridad y de atención a las y los sustentantes.

De igual forma, apuntó que se generaron las condiciones para que madres, padres y familiares de los jóvenes tuvieran un espacio para esperar a los estudiantes de manera cómoda.

Enfatizó que, los resultados se entregan a través de un proceso de certificación de calificación en donde intervienen diferentes áreas de la UMSNH. “Bienvenidos a todas y todos los aspirantes que el día de hoy serán aceptados en los programas que fueron ofertados y pedirles que atiendan las indicaciones para realizar sus procesos de inscripción y que se puedan incorporar a los diferentes programas de estudio”, sostuvo.

En su turno, la directora de la escuela preparatoria “Isaac Arriaga”, Martha Esperanza Gil Cedeño, apuntó que todo el proceso se ha realizado con legalidad y transparencia, en tanto, a las y los jóvenes que formarán parte de la comunidad nicolaita les manifestó que: “tengan la confianza plena de que si están aquí, es porque son merecedores de un espacio en nuestra Máxima Casa de Estudios”.

Por su parte, la consejera docente, Bertha Ruiz Cubillo, en nombre de la Comisión de Ingreso agradeció a la comunidad universitaria y a todas las personas que participaron en este proceso, así como a las y los aspirantes y a sus familias por la confianza en la UMSNH. “Nuestra labor ha sido garantizar transparencia, equidad e inclusión en cada etapa, asegurando condiciones justas para todos los aspirantes”, afirmó.