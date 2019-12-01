Reprograman mesa de diálogo en la UAQ tras constantes interrupciones en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Tras una serie de desencuentros y la interrupción en las dinámicas de comunicación interna, las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el comité interfacultativo que mantiene un plantón en el Centro Universitario (CU) acordaron retomar las mesas temáticas de negociación el próximo martes 17 de noviembre, en un horario que será definido por los estudiantes con 24 horas de anticipación, informó José Gómez Soto, secretario Académico.

Sobre los incidentes que obligaron a modificar el formato de la sesión reciente, marcada por la toma imprevista de la palabra por parte de un asistente, señaló que se optó por reprogramar los temas pendientes y abrir un espacio previo de 40 minutos para limar asperezas y definir las reglas operativas de la próxima reunión vía correo electrónico.

En cuanto a la ausencia de la rectoría en dicha mesa, Gómez Soto aclaró que la dinámica de las reuniones se ha estructurado de acuerdo con la pertinencia técnica de cada pliego petitorio, convocando específicamente a los titulares y responsables de las áreas involucradas en cada temática.

Detalló que, durante las mesas de trabajo, el pliego petitorio estudiantil puso sobre la mesa la urgente necesidad de revisar la operatividad real de las unidades académicas frente a la percepción administrativa, señalando que, si bien cada facultad cuenta con instancias de género y salud con sitios web institucionales, la localización de la información resulta compleja para el alumnado.

Entre las propuestas de los estudiantes destaca la creación de un catálogo digital estructurado por rubros y la exigencia de que las autoridades no limiten la difusión de servicios prioritarios, tales como atención psicológica, canalización por neurodiagnóstico y protocolos contra la violencia, a la página principal de internet, sugiriendo el uso activo de los tablones de anuncios en los pasillos de las facultades.

Uno de los reclamos más sensibles expuestos por la comunidad provino del Campus Aeropuerto, cuyos alumnos denunciaron condiciones de abandono institucional, ausencia de infraestructura informativa, lo que los obliga a trasladarse a Campus Centro para realizar denuncias o trámites, y la presunta presencia de agresores, por lo que exigieron la instalación de oficinas permanentes de la Unidad de Atención a la Violencia de Género (UAVIG) en dicha demarcación.

Ante los señalamientos de centralización, recordó que la UAVIG cuenta con personal fijo en el plantel del Campus Aeropuerto de lunes a miércoles para brindar atención presencial, asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, evitando así los traslados a la zona centro.

Asimismo, reconoció las limitaciones operativas de las áreas de difusión, admitiendo que las coordinaciones carecen de personal especializado en comunicación para atender simultáneamente redes sociales y gestiones de campo, por lo que se comprometieron a buscar alternativas presupuestales y operativas para fortalecer este rubro.

Recordó que, desde 2022 la entonces coordinación de género se transformó en dirección adscrita a la Abogacía General, dotándola de recursos propios progresivos y mejorando las condiciones laborales de sus especialistas, esquema que en 2023 se amplió con áreas específicas de difusión, capacitación e intervención, mismas que ahora deberán estrechar su vínculo con las bases estudiantiles para superar las barreras de comunicación señaladas en el plantón.