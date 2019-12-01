Reporta SEDEQ afectaciones en 93 escuelas de Querétaro por las recientes lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:23:37

Querétaro, Querétaro, 16 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, y derivado de las recientes lluvias, encabezó la evaluación de escuelas de la zona serrana para revisar su estado; los resultados -entregados al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado- señalan 93 planteles, de los tres niveles educativos, que presentan algún daño, afectando a 38 mil estudiantes.

En este sentido, señaló Martha Soto, se sostuvo también una reunión con el coordinador de Agroasemex, Eduardo Escobar, para coordinar la gestión de recursos económicos que permitan llevar a cabo las reparaciones necesarias de cada escuela afectada.

En la reunión participaron también el titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa (IFEEQ), Fernando Orozco; la coordinadora general de enlaces de la SEP, Cristina Cruz; y el enlace de la SEP en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes.