Renuevan UT San Juan y CANACINTRA SJR alianza colaborativa

San Juan del Río, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- El rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) Fernando Ferrusca Ortiz, y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) de San Juan del Río, Victor Hugo Rodríguez López, firmaron un convenio que permitirá desarrollar proyectos educativos, tecnológicos y de innovación, así como incrementar los espacios en las empresas para que las y los estudiantes realicen las visitas y estadías que completamentan su formación académica.

Durante este acto el titular de la UT San Juan detalló que el trabajo colaborativo siempre trae mejores oportunidades para todos, por lo que este acuerdo también acerca beneficios preferenciales para que los afiliados a la Cámara accedan a capacitación especializada desde el Centro de Formación e Innovación Tecnológica, además del Centro de Idiomas de la Universidad.