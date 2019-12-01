Rendirá rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro segundo informe de labores en febrero

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 08:48:14

Querétaro, Querétaro, 29 de enero del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano dio a conocer que el próximo 19 de febrero a las 11:00, entregará su segundo informe de actividades en la explanada Jacinta Francisca Marcial, que se ubica en el Centro Universitario.

Explicó que ante del informe, tiene que solicitar la autorización correspondiente ante el Consejo Académico, y una vez que se apruebe se podrá verificar el espacio que se tiene en materia de capacidad para realizar las invitaciones correspondientes a la comunidad universitaria e invitados especiales.

“El 19 de febrero a las 11 horas, en la explanada Jacinta Francisca Marcial, que es la explanada que está fuera del Fernando Díaz Ramírez, están cordialmente invitados al segundo informe de actividades de la Rectoría”, dijo.

Mencionó que el informe tendrá como propósito dar a conocer las principales acciones realizadas durante el último año, tanto al interior de la universidad como en su vinculación con la sociedad y otras instancias.

“La intención del informe, como de cualquier informe, es detallar cuáles son las actividades sobresalientes que en el último año hemos realizado, no solamente al interior, sino también al exterior de nuestra institución”.

Señaló que entre los invitados se contempla al gobernador Mauricio Kuri González, integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo, así como actores clave que han sido aliados de la UAQ durante los dos primeros años de la administración, particularmente en proyectos de infraestructura y expansión educativa.

Destacó que el trabajo coordinado con los distintos niveles de gobierno ha permitido fortalecer la presencia de la universidad en varios municipios, especialmente en el nivel medio superior, y subrayó que el objetivo para este año es consolidar los campus ya existentes.

Reiteró que la prioridad en este último año de su primer periodo al frente de la UAQ es concluir los objetivos planteados y fortalecer a la institución, dejando para más adelante cualquier definición sobre un eventual proceso de reelección.