Regresan a sus actividades 18 mil trabajadores de educación básica en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 11:46:05
Querétaro, Querétaro, 8 de enero del 2026.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó el regreso a las actividades académicas y laborales de 18 mil trabajadores de la educación, entre docentes y personal de apoyo administrativo.

Quintanar Mejía destacó que el propósito del gobernador Mauricio Kuri González, en educación básica del estado para este año 2026, es ofrecer a todas y todos los niños, niñas y adolescentes, las mismas oportunidades de desarrollo con un servicio educativo de calidad y calidez.

“Agradezco a cada una y cada uno de los trabajadores de la educación, su dedicación y compromiso para conformar esta gran familia USEBEQ, que con su con calidez y calidad humana ofrece el servicio educativo a las y los estudiantes, así como las madres y los padres de familia”, expresó.

Derivado del taller intensivo para docentes y directivos, los trabajos en las aulas iniciarán este lunes 12 de enero, regresando a clases más de 356 mil alumnas y alumnos y más de 14 mil maestras y maestros de dos mil 114 escuelas públicas de educación básica en todo el estado.

