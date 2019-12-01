Registro al programa D4TA es voluntario para estudiantes: Mariana Sosa

Registro al programa D4TA es voluntario para estudiantes: Mariana Sosa
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 13:48:54
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Zamora, Michoacán, a 17 de marzo del 2026.- El registro al programa D4TA, que otorga acceso a internet gratuito a estudiantes, es completamente voluntario, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán, Mariana Sosa Olmeda, al señalar que la participación depende de la decisión de cada joven beneficiario, pues no se llegó a la meta de beneficiarios en la primer etapa de inscripciones.

En entrevista, la funcionaria estatal explicó que si bien se proyecta alcanzar a cerca de 200 mil estudiantes, con base en la matrícula de nivel medio superior y superior en Michoacán, no todos optan por inscribirse, ya que el programa no es obligatorio.

Detalló que hasta el momento se tiene un registro de 107 mil jóvenes, por lo que se determinó reabrir la plataforma de inscripción hasta el 20 de marzo para que durante cuatro días, quienes no se habían registrado previamente, puedan hacerlo.

Mariana Sosa recordó que la entrega de los beneficios comenzó este día y se mantendrá hasta el 27 del mismo mes, cumpliendo con el calendario establecido desde el arranque del programa. De la misma manera destacó que D4TA busca proporcionar una herramienta educativa mediante el acceso a internet gratuito, por lo que se ha reforzado la difusión de sus beneficios para incentivar que más estudiantes aprovechen esta oportunidad.

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