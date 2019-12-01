Refuerza USEBEQ educación humanista en niños, niñas y adolescentes

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer la reflexión pedagógica y promover una educación incluyente, sensible y humanista, en personal de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), capacita a más de dos mil docentes, madres y padres de familia, a través de 10 talleres, conferencias y pláticas.

La titular de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, destacó que, con el respaldo del gobernador Mauricio Kuri González, Querétaro avanza en el fortalecimiento de sus escuelas y en el acompañamiento a las comunidades escolares con una visión sensible y humanista, colocando a la educación como prioridad para el desarrollo del estado.

“En nuestro estado tenemos una enorme fortaleza: somos una comunidad que impulsa la educación como un proyecto de futuro, en donde el aprendizaje se construye con humanismo, profesionalismo y amor por nuestras niñas, niños y adolescentes, con nuestros docentes y el involucramiento de las madres y padres de familia”, afirmó.

La funcionaria resaltó que, con esta mirada, las y los docentes se encuentran en un proceso permanente de reflexión y mejora, orientado a que los estudiantes desarrollen valores, empatía, sensibilidad social y respeto por el entorno, elementos clave para una formación integral.

Asimismo, enfatizó la importancia de avanzar hacia una educación científica y humanista, que permita a las nuevas generaciones construir comunidades más justas, equitativas y conscientes de su responsabilidad frente a los demás, y comprometidos con su entorno y contexto comunitario, a través de temas artísticos, deportivos, de autoestima, de atención a personas con alguna discapacidad y del autocuidado de la salud.