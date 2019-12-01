Refrenda UT San Juan su permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados

Refrenda UT San Juan su permanencia en el Sistema Nacional de Posgrados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 14:24:46
San Juan del Río, Querétaro, 5 de febrero del 2026.- La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) recibió el refrendo de permanencia para su Maestría en Tecnología Aplicada dentro del Sistema Nacional de Posgrados (SNP), por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), colocándose como la única institución de su género con esta distinción.

Aunado a esto, la UT San Juan fue beneficiada con 34 becas otorgadas por el SNP, aplicables durante los estudios de maestría, como una forma de reconocer el desempeño de los estudiantes de este grado académico.

A la vez que aseguran la continuidad y conclusión de formación como maestros, además de impulsar la formación de capital humano especializado con perfiles pertinentes a las demandas del sector laboral.

