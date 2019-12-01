Refrenda Martha Soto colaboración con Peace Corps en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- La secretaria de Educación del Estado de Querétaro, Martha Soto, se reunió con el director de Peace Corps México, Parmer Heacox, así como con integrantes de la organización para refrendar la colaboración que se tiene en sus programas en áreas de Educación y Medio Ambiente con las universidades estatales, a fin de extender la participación en más municipios y comunidades.

Peace Corps, detalló Martha Soto, actualmente tiene presencia en Colón, El Marqués, San Juan del Río, Jalpan de Serra y Querétaro, colaborando con la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado (CBENEQ), así como las Universidades Tecnológicas de Querétaro (UTEQ) y de San Juan del Río (UT San Juan; las Politécnicas de Querétaro (UPQ) y de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ); y con la Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).

“De mi parte, desde la Secretaría de Educación, refrendo el compromiso con las Universidades; la Escuela Normal Superior también es una Universidad estatal y podemos sumar las Normales. Y también en Educación Media Superior cuenten totalmente con la apertura”, expresó.

Durante la reunión, el gerente del Programa de Educación de Peace Corps, Arturo Noroña, presentó Teaching English as Foreign Language, un programa enfocado en fortalecer el aprendizaje de ingles en educación superior mediante la colaboración entre voluntarios estadounidenses y educadores locales, con la finalidad de implementar una prueba piloto en planteles de nivel Bachillerato de la entidad.

“Uno de los aspectos positivos que hemos encontrado trabajando aquí en Querétaro, lo primero para todos, es que es un Estado seguro; y también el acceso a diferentes servicios como infraestructura, servicios médicos, etcétera está ahí y eso facilita para nosotros la asignación de voluntarios. Además, Querétaro cuenta con instituciones abiertas a este tipo de colaboraciones y se destaca por contar con docentes de inglés muy buenos”, destacó.

Para finalizar la reunión, se acordó establecer un espacio anual de diálogo interinstitucional para intercambiar ideas, retroalimentación y alineación estratégica; consolidar la presencia de Peace Corps en Instituciones Públicas de Educación Superior de la entidad para fortalecer alianzas y abrir nuevas colaboraciones, así como ampliar el alcance del programa.