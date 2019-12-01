Reconocerá Radio y Televisión Nicolaita a quienes dan voz e imagen a la industria en la UMSNH y en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:49:11

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- En el marco de las celebraciones por el medio siglo de vida de Radio y Televisión Nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció una ceremonia especial para honrar a las mujeres y hombres que han dado identidad, alma y voz a la industria en Michoacán, siendo pilares de la comunicación.

Desde su creación, la Radio y Televisión Nicolaita ha sido el semillero de la pluralidad de pensamiento, destacándose como un medio de comunicación que ha sido la voz y la imagen de nicolaitas que han acompañado a través de la música y la información a generaciones completas de personas. Esto mismo ocurre en las plataformas concesionadas.

La rectora Yarabí Ávila González destacó que el 50 aniversario de Radio y Televisión Nicolaita se convierte en el suceso más relevante del año de este medio de comunicación universitario no sólo porque se reconocerán los logros alcanzados, sino porque servirá como plataforma para quienes han invertido su tiempo en la industria en Michoacán.

De esta manera, se reconocerá a quienes han sido parte desde la fundación de la industria de la radio y la televisión en Michoacán, así como en Radio y Televisión Nicolaita. Asimismo, a quienes cuentan con trayectoria por décadas de servicio informativo en estas plataformas, a las voces promesa, a quienes retratan la realidad de Michoacán más allá de las fronteras del estado, así como a quienes han hecho crónica deportiva.

La jefa del departamento de Radio y Televisión Nicolaita, Guadalupe Santacruz Esquivel, expresó que este aniversario no solo marca una efeméride institucional, sino que representa el reconocimiento a la labor de quienes han consolidado este espacio como un referente de comunicación social y académica en el estado.

Honrar a los Pioneros y Fundadores

El núcleo de la celebración será el reconocimiento a los fundadores y pioneros, así como a los locutores con mayor trayectoria dentro de la estación. La Universidad busca destacar su aporte fundamental en las etapas críticas de conformación y consolidación de Radio Nicolaita, un medio que ha servido de puente entre la comunidad científica y la sociedad en general.

Un Galardón para el Periodismo Michoacano

Más allá de los muros nicolaitas, la UMSNH extenderá este reconocimiento a comunicadores de diversos medios radiofónicos, televisivos y digitales que han impactado el panorama informativo regional. La entrega de distinciones se dividirá en categorías diseñadas para abrazar la diversidad del periodismo actual:

Trayectoria: Para aquellos con décadas de servicio informativo.

Las Voces de Hoy: Reconocimiento al impacto actual en el cuadrante.

Corresponsales: Por la labor de campo en las diversas regiones de Michoacán.

Voces Promesas: Impulso al nuevo talento comunicativo.

Voces que dan Orgullo a Michoacán: Perfiles que han trascendido fronteras estatales.

Cronistas Deportivos: Un homenaje a la pasión por el deporte local.

Reconocimientos Post Mortem: Un tributo al legado de quienes ya no están, pero cuya voz sigue resonando en la memoria del público.