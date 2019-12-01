Reconocen especialistas de la UNAM Morelia el potencial geotérmico de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 18:22:28

Morelia, Michoacán.- 13 de diciembre de 2025.- El estado de Michoacán alberga uno de los recursos energéticos limpios más importantes del país: el calor natural que emerge de las profundidades de la Tierra. Ese recurso es la geotermia y representa una oportunidad estratégica para el desarrollo social, económico y ambiental de la entidad, así lo consideran investigadoras del Instituto de Geofísica Unidad Morelia (IGUM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con las investigadoras universitarias, las doctoras Ruth Esther Villanueva Estrada e Isabel Martínez Ramírez; el estado se encuentra dentro de la Faja Volcánica Transmexicana, una región geológicamente activa, donde se encuentran numerosas fracturas, fallas y volcanes mono genéticos. Esta configuración convierte a Michoacán en un sitio privilegiado para el desarrollo geotérmico.

Un ejemplo emblemático es el campo geotérmico de Los Azufres, uno de los más importantes y productivos del país. Desde hace décadas, esta zona ha demostrado que la geotermia no solo es viable, sino también una fuente constante, segura y renovable de energía.

“La geotermia tiene un potencial clave para fortalecer la infraestructura energética del estado sin comprometer su riqueza ambiental.” refirieron las especialistas quienes destacaron que algunos beneficios que puede aportar son:

• Electricidad limpia para comunidades y zonas industriales.

• Aprovechamiento del calor residual en procesos agroindustriales, secado de alimentos, invernaderos, acuicultura y turismo termal.

• Reducción de emisiones contaminantes.

• Impulso a la investigación y a la innovación tecnológica en el Estado.

- Además, recordaron que los proyectos de investigación actuales en Michoacán, realizados en el Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán, UNAM, permiten comprender mejor la interacción entre el recurso geotérmico y su entorno, reforzando la importancia de un aprovechamiento sostenible.

- “A diferencia de otras energías renovables, la geotermia tiene una característica única: produce energía las 24 horas del día, los 365 días del año. No depende del viento ni de la radiación solar, lo que la convierte en una fuente extraordinariamente estable.” detallaron las investigadoras.

- Añadieron que las plantas geotérmicas, además:

• Emiten cantidades muy bajas de gases de efecto invernadero, especialmente en comparación con plantas que utilizan combustibles fósiles.

• Aprovechan recursos locales, lo que reduce la dependencia energética de fuentes externas.

• Impulsan empleos regionales, desde técnicos y profesionistas hasta personal especializado en geociencias, ingeniería y monitoreo ambiental.

- Esto significa que, en estados como Michoacán, la geotermia puede constituir un pilar para la transición energética y un motor de desarrollo regional.

Por lo anterior, consideraron importante mantener el estudio de la geotermia en Michoacán es un campo suma importancia, ya que pone, a la entidad, en un contexto de ventaja para el aprovechamiento geotérmico; y es que, detrás de cada pozo perforado o cada planta en operación existe un trabajo profundo de investigación y monitoreo. En Michoacán, los estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos e hidrológicos han permitido comprender cómo circulan los fluidos calientes, qué composición química tienen, qué temperatura alcanzan en profundidad y cuál es su origen. Estos estudios ayudan a:

• Identificar nuevas zonas con potencial geotérmico.

• Evaluar la sostenibilidad de los recursos para evitar su sobreexplotación.

• Monitorear que la actividad geotérmica conviva de manera armónica con los

• ecosistemas locales.

• Entender los fenómenos naturales asociados, como las emisiones de gases o la

• interacción entre el agua subterránea y la roca volcánica.

Cabe señalar que estos estudios se realizan desde el Instituto de Geofísica Unidad Morelia (IGUM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que, además, coloca al estado a la vanguardia en cuanto a la investigación de suelos se refiere.