Reconoce USEBEQ a docentes por sus prácticas educativas innovadoras en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó la entrega de reconocimientos a 30 docentes de educación básica pública, por el desarrollo de sus prácticas educativas, estrategias pedagógicas creativas, innovadoras y originales implementadas durante el ciclo escolar.

Durante el evento, Quintanar Mejía destacó que ser maestra o maestro es una forma de trascender y dejar huella en cada niño o niña y adolescente que pasa por las aulas, por lo que felicitó su labor al innovar, acompañar y orientar todos los días a las y los estudiantes, yendo más allá de los contenidos educativos.

“Agradezco a los docentes por fortalecer a las instituciones educativas y por estar comprometidos con la educación de las y los estudiantes, sé que detrás de cada clase hay un diagnóstico, planeación y estrategia, un trabajo profesional y meticuloso de cada uno de ustedes como maestros”, detalló.

Las y los maestros participantes presentaron una narrativa original que describía la práctica educativa innovadora, eficaz y excepcional para la atención de su grupo. Participaron en las categorías de campos formativos y elaboración e implementación del programa analítico. Los ganadores fueron 11 maestros de preescolar, 13 de primaria, dos en educación física, secundaria general y dos correspondiente a telesecundarias.