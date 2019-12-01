Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el ejercicio democrático que vive la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en el marco del proceso de renovación de la Rectoría para el periodo 2027-2031, que por primera vez en sus 109 años de historia contempla la participación directa de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal hizo referencia a los procesos de renovación de autoridades que actualmente se desarrollan en dos instituciones educativas del país, entre ellas la Universidad Michoacana.

Al referirse a la Casa de Hidalgo, Sheinbaum Pardo destacó que, tras las modificaciones a su Ley Orgánica, se lleva a cabo un proceso de votación, luego de que se determinara elegir democráticamente a la persona titular de la Rectoría, calificándolo como un muy buen ejercicio.

En este contexto, la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, agradeció el reconocimiento de la titular del Ejecutivo federal, al destacar el esfuerzo institucional y colectivo que ha permitido transitar hacia una nueva etapa en la vida democrática de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán.

“Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por reconocer el histórico ejercicio democrático que vivimos en la UMSNH. Hemos conducido este proceso mediante el trabajo colectivo, con estricto apego a la legalidad y en pleno ejercicio de nuestra autonomía universitaria. Agradecemos que esté atenta a los pasos que damos para fortalecer la vida democrática de nuestra institución”, refirió.

La rectora destacó que la amplia participación de los tres sectores de la comunidad nicolaita durante la jornada de auscultación del pasado miércoles 25 de noviembre permitió escribir un nuevo capítulo en la historia de la institución, privilegiando la participación democrática, la pluralidad y el respeto a la voluntad de las y los universitarios.

Con este ejercicio inédito, la Universidad Michoacana avanza en la consolidación de una nueva etapa de su vida institucional, en la que la comunidad universitaria es protagonista de las decisiones que marcan el rumbo de la Casa de Hidalgo.