Reconoce Gabriela Molina presupuesto 2026 que se destinará a educación

Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- Tras el anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la proyección para el presupuesto 2026, la secretaria de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, celebró y reconoció que se destinen cerca de 400 mil millones de pesos a programas de becas y mejora de infraestructura educativa en el país.

"Sabemos que la presidenta es una gran aliada de la educación. Los 5 mil millones de pesos que se destinan a Michoacán para las diferentes becas, y la aplicación de otros programas estatales, nos han ayudado a disminuir el rezago educativo en 3.2 por ciento, la mayor cifra en el país", afirmó la secretaria de Educación.

En Michoacán son más de 490 mil estudiantes de diferentes niveles los que reciben Becas para el Bienestar; también se han destinado más de 7 mil millones de pesos en el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) para la construcción y mejora de espacios escolares de nivel básico y, recientemente, también de nivel medio superior.

El presupuesto 2026 no es una simple inversión financiera. Cada peso destinado a becas y mejoras de infraestructura se traduce directamente en oportunidades, en aulas dignas, en acceso a la educación superior y, lo más importante, en la capacidad de las y los estudiantes para construir un mejor futuro, afirmó la titular de Educación.