Recibe UMSNH a comunidades de pueblos originarios y hacen equipo para rescatar el Lago de Pátzcuaro 

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) recibió a representantes de comunidades de pueblos originarios con quienes se acordó hacer equipo el torno al rescate del Lago de Pátzcuaro, lo anterior, en el marco de la firma del Acuerdo de Pátzcuaro “Construyendo un diálogo con dignidad”, signando por la rectora Yarabí Ávila González, así como por integrantes del Gobierno del Estado, del Congreso Local, de diversos ayuntamientos y de comunidades originarias.

Durante el evento, la rectora Yarabí Ávila, dio la bienvenida a las y los asistentes, tras referir que las puertas de la UMSNH siempre estarán abiertas para colaborar y para construir proyectos con los distintos sectores en beneficio de la sociedad y del estado.

Acompañada por las y los integrantes del gabinete nicolaita, reiteró que es vital generar equipos de trabajo y hacer sinergia para obtener mejores resultados en los distintos ámbitos, tras pronunciarse porque se concreten más convenios en los que la casa de estudios pueda seguir aportando todo su conocimiento.

Por su parte, la presidenta del Consejo Consultivo Intercultural de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Margarita Morales Mónico, consideró que el documento que hoy se firma es un hecho histórico, “el pueblo purépecha se enorgullece de que sea un acuerdo colaborativo y que sea en equilibrio tanto para hombres como para mujeres, agradecemos a la rectora de la Universidad Michoacana por abrirnos las puertas para este acto”.

El presidente del Consejo Comunal Indigena de la Isla de Janitzio, Domingo Guzmán Soto, detalló que esta acción es resultado de la voluntad política las y los alcaldes de Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro, al tiempo que precisó que, se realizarán mesas de trabajo en la UMSNH y en el Tecnológico Superior de Pátzcuaro con la representación de la Secretaría de Economía en el marco de la planeación de la Cuenca de Lago de Pátzcuaro 2026. “Ayúdenos a rescatar nuestro lago, el lago es de todos, no nada más de nosotros, gracias por este esfuerzo”.

En su turno, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, celebró la firma de este acuerdo, que dijo, consolida un trabajo que se ha venido realizando por los distintos órdenes de gobierno, por las comunidades y por académicos de la UMSNH en torno al rescate del Lago de Pátzcuaro.

La diputada Local, Eréndira Isauro Hernández, celebró este acuerdo, tras señalar que las comunidades originarias están impulsando este gran proyecto en favor del rescate del Lago, que implica el esfuerzo de todas y de todos. De igual forma, agradeció el interés de la rectora, así como de las y los munícipes y de las instituciones gubernamentales para trabajar por este objetivo, “es importante el que nos sumemos nosotros como Congreso del Estado para poder también influir en estos trabajos”.

El contralor del ayuntamiento de Pátzcuaro, Francisco Rojas Garnica, en representación del presidente municipal, Julio Arreola, recordó que en enero de este año, las y los alcaldes de Quiroga, Tzintzuntzan, Erongarícuaro y Pátzcuaro acordaron realizar un instrumento que permitiera acciones conjuntas entre los pueblos originarios y los tres órdenes de gobierno para fortalecer el plan emergente para la gestión y el manejo integral de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro.

Estamos, dijo, ante un punto de partida para desarrollar soluciones eficaces para resolver los problemas que enfrentamos ante un cambio climático severo, es el momento de unir todos los esfuerzos posibles en nuestra determinación de dejar una cuenca hidrológica próspera, más justa y generosa.

Por su parte, el director del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Juan Calos Celis, sostuvo que hoy convoca un reto urgente, pero también una gran oportunidad como es recuperar el equilibrio ambiental, social y económico de la cuenca de Lago de Pátzcuaro, con plena participación de sus pueblos originarios, quienes han sido y siguen siendo los principales guardianes de este territorio.

Tanto el alcalde de Tzintzuntzan, Patricio García Alva como las secretarias de los Ayuntamientos de Erongarícuaro y de Quiroga, Josefina Orta y Karina Campuzano, respectivamente, manifestaron el interés de trabajar de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno, con la Academia y con las comunidades originarias con el objetivo principal de revertir los daños ambientales, reducir la contaminación y garantizar la sustentabilidad de este recurso natural para las futuras generaciones.