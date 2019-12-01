Feria del Bienestar: Acerca la FGE servicios de atención y asesoría jurídica a mujeres de Uruapan, Michoacán 

Uruapan, Michoacán, a 17 de febrero 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), participó en la Feria del Bienestar realizada en la comunidad de Caltzontzin, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ello con el objetivo de garantizar a las mujeres uruapenses un efectivo acceso a la justicia.

Sobre el particular se informó que durante la jornada que se enmarca en el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, el CJIM de Uruapan instaló un módulo de atención para informar a la población sobre los servicios integrales que brinda el Centro, entre ellos orientación jurídica, atención psicológica y acompañamiento legal a mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, se proporcionaron asesorías jurídicas a mujeres que solicitaron apoyo en temas de divorcio, guarda y custodia, y pensión alimenticia, a quienes se les explicó el procedimiento y los requisitos necesarios para iniciar su trámite ante el órgano jurisdiccional competente.

En el evento participaron diversas dependencias de los tres niveles de gobierno. Estas acciones forman parte de la estrategia de atención a las causas, orientada a impulsar el bienestar integral y fortalecer la construcción de paz en la región.