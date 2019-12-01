Realizará un sorteo la UTEQ para fortalecer la educación y generar recursos para atender necesidades prioritarias de las y los estudiantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 17:31:34

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- Para fortalecer la educación y generar recursos para atender necesidades prioritarias de las y los estudiantes, la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) realizará un sorteo y lo recaudado será destinado para atender prioridades de movilidad y el aprendizaje de los estudiantes, informó Luis Fernando Pantoja Amaro, rector de la casa de estudios.

“Se emitirán seis mil 500 boletos con un costo de 400 pesos cada uno con la posibilidad de ganar un automóvil Mazda 3, motocicletas o iPads y el sorteo se realizará el 31 de marzo”.

Recordó que el primer sorteo se denominó “¡Apoyemos a Educación y al Talento Universitario!”, una iniciativa institucional diseñada para apoyar directamente a los universitarios.

“Los recursos recaudados se emplearán para atender necesidades prioritarias de movilidad estudiantil, para que las y los alumnos, realicen visitas a empresas y vinculen su formación teórica con el aprendizaje práctico".

Señaló que el Primer Sorteo UTEQ cuenta con el permiso de la Secretaría de Gobernación número 20250276PS06, lo que garantiza su legalidad, transparencia y confiabilidad. Para la adquisición de boletos los interesados pueden comunicarse vía telefónica al 442 209 6100 extensión 1185, 1186, y 1187.