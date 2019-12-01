Realizan la Feria Open House 2025 en la Universidad Autónoma de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco, 29 de noviembre de 2025.- El momento en que los jóvenes eligen su carrera es muy importante y un paso crucial para ellos y su familia, ya que definirá su desarrollo profesional.

Esta etapa marca una transición significativa hacia la madurez y, para acompañarlos, nada mejor que una institución con experiencia y valores para ayudarlos a alcanzar su éxito.



Para ello, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) tiene el programa Open House, en el que la institución presenta sus servicios y ofertas educativas con las que cuenta en la que papás e hijos viven una experiencia inmersiva.



Para esta edición del Open House la UAG desarrolló una serie de actividades entre estas hubo una feria de convivencia e información para los estudiantes, que empezó en el Gimnasio Universitario, continuó en los jardines de la institución y las diferentes aulas y laboratorios de la institución.



La decisión correcta



Al inicio del evento, hubo una presentación de diferentes grupos de la Coordinación de Arte y Cultura.

Posteriormente, el Director de Mercadotecnia y Comunicación de la UAG, Dr. Ramón Arroyo, ofreció la bienvenida y dio las indicaciones de los talleres.



Más adelante, el Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud, Dr. Alfonso Petersen Farah, participó con una intervención donde invitó a los padres a motivar y apoyar a lo que sus hijos decidan estudiar.

“Porque al final del camino, el derrotero de la vida les permitirá ir tomando decisiones, ir tomando actualizaciones constantes que les permitan irse preparando para los diferentes retos. Pero lo que les gusta es lo importante", dijo.



Después de estas palabras se realizó una ronda de preguntas sobre el proceso de admisión y becas, y después los participantes se trasladaron a la feria, donde se continuó con una rifa de premios, disfrutaron de alimentos y una charla con directores de los diferentes programas.