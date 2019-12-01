Realizan el 3er Foro Mundial de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos en la UAG

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 18:28:16

Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2025.- El “3er Foro Mundial de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos”, realizado en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), cerró con éxito con el panel “La experiencia hace la diferencia, conclusiones”.

En este panel participaron Fátima Franco, Directora Red Latinoamericana de Organizadores de Eventos Relaode (RELAODE); Fernando Hernández, Ponente y Academia de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos; Ronny Calagua, Coordinador Conversatorio CPE; y Nedelka Escala Pacheco, Premio Trayectoria Internacional Foro Mundial.

También estuvo Luis Felipe Sánchez, Experto Relaciones Públicas; Guillermo Cuffaro, de la Asociación Interamericana de Ceremonial; Hilda Cedeño, del CPE; Minely Santillán, Consultora internacional; y como modera estuvo María Luisa Mercado, Coordinadora Foro Mundial de Relaciones Públicas, Protocolo y eventos.

En el panel los expertos en relaciones públicas compartieron sus comentarios finales en el que expresaron los principales retos de este sector, entre los cuales coincidieron:

Profesionalización del protocolo: Necesidad de documentar experiencias y construir manuales.

Seguridad en eventos: En Guadalajara se destacó la sensibilidad y preparación con servicios médicos disponibles.

El protocolo como base: Es historia, orden y alma de los eventos; los cambios son permanentes y se requiere estar a la vanguardia.

Vigencia del foro: Se adapta desde la antigüedad hasta la era post-COVID, fortaleciendo la convivencia presencial.

Satisfacción y crecimiento: Se resaltó la importancia de crear eventos valiosos y compartir experiencias únicas que no están en los libros.

Experiencia en crisis: Los especialistas destacaron que el día a día en este campo implica resolver imprevistos y aprender de cada situación.

Reconocen destacadas trayectorias

Al terminar este panel se hizo la entrega al Premio a la Trayectoria Profesional Estatal, Nacional, Internacional y Póstumo en el que la Sra. Nedelka Escala Pacheco recibió una mención honorifica por su trayectoria.

Después de las fotos del recuerdo se tuvo una fiesta mexicana con Mariachi y degustación de Tequila y antojitos mexicanos, así como un networking.