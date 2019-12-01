Realiza UT San Juan Feria de Estadías de TSU y Empleo

San Juan del Río, Querétaro, 13 de marzo del 2026.- Con la participación de más de 50 empresas de la región, y con el objetivo de generar un espacio de vinculación entre el sector productivo y 700 jóvenes de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) que inician su primer periodo de prácticas profesionales, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, (UT San Juan) llevó a cabo la Feria de Estadías TSU y Empleo Primavera 2026.

Durante este evento, el rector de la UT San Juan, Fernando Ferrusca Ortiz, destacó que gracias a la estrecha colaboración entre la Universidad y las empresas, es posible brindar espacios para que las y los estudiantes pongan en práctica los conocimientos y habilidades que hasta el momento han adquirido.

“Es la oportunidad para que nuestras y nuestros estudiantes se acerquen al entorno laboral desde una etapa temprana, aplicando lo aprendido en las aulas, además de fortalecer su experiencia mediante el desarrollo de proyectos de mejora o la solución de problemáticas reales dentro de las organizaciones”, expresó.

A su vez, la secretaria del Trabajo del estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, señaló que, la entidad cuenta con instituciones educativas que forman talento altamente competitivo, como la UT San Juan. Subrayó que en esta casa de estudios las empresas pueden encontrar jóvenes con sólidas capacidades técnicas, así como aptitudes profesionales acordes con las necesidades del entorno laboral.

La feria también contó con la participación de organismos empresariales del municipio de San Juan del Río, como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Asociación de Industriales y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, cuyos representantes destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre las instituciones educativas y la iniciativa privada para impulsar el desarrollo de competencias profesionales.