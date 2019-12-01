Realiza USEBEQ taller de inclusión a través de la música en preescolar

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- Con el propósito de fortalecer la práctica de las y los acompañantes musicales y profesores de enseñanza musical elemental en educación inicial y preescolar, desde un enfoque de inclusión y corresponsabilidad, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), realizó el taller Afinando la inclusión: la música como puente para aprender, en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que la música se convierte en un puente para aprender y en una herramienta pedagógica que promueve la justicia, la equidad y el bienestar integral de nuestras niñas y niños, consolidando así el compromiso que tenemos en la actual administración con una educación inclusiva y de calidad.

“La inclusión no solo es un concepto, es una práctica diaria que se construye con sensibilidad, corresponsabilidad y amor por la infancia. Estamos convencidos de que la música es el camino para inspirar a nuestros niños y niñas, así como para llenar su corazón y formar los verdaderos ciudadanos para Querétaro”, indicó.

Dicho taller se llevó a cabo con la participación de 64 acompañantes musicales y profesores de enseñanza musical elemental, impactando directamente en el aprendizaje y apoyo socioemocional para el pleno desarrollo de 10 mil 44 niñas y niños de 158 escuelas públicas de educación inicial y preescolar en la entidad.