Realiza USEBEQ taller de inclusión a través de la música en preescolar

Realiza USEBEQ taller de inclusión a través de la música en preescolar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 13:08:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- Con el propósito de fortalecer la práctica de las y los acompañantes musicales y profesores de enseñanza musical elemental en educación inicial y preescolar, desde un enfoque de inclusión y corresponsabilidad, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), realizó el taller Afinando la inclusión: la música como puente para aprender, en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”.

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que la música se convierte en un puente para aprender y en una herramienta pedagógica que promueve la justicia, la equidad y el bienestar integral de nuestras niñas y niños, consolidando así el compromiso que tenemos en la actual administración con una educación inclusiva y de calidad.

“La inclusión no solo es un concepto, es una práctica diaria que se construye con sensibilidad, corresponsabilidad y amor por la infancia.  Estamos convencidos de que la música es el camino para inspirar a nuestros niños y niñas, así como para llenar su corazón y formar los verdaderos ciudadanos para Querétaro”, indicó.

Dicho taller se llevó a cabo con la participación de 64 acompañantes musicales y profesores de enseñanza musical elemental, impactando directamente en el aprendizaje y apoyo socioemocional para el pleno desarrollo de 10 mil 44 niñas y niños de 158 escuelas públicas de educación inicial y preescolar en la entidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Capturan a siete policías por el homicidio de un menor en San Miguel, Oaxaca
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
La justicia cercana es la justicia completa: magistrado presidente Hugo Gama
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados
Danza de los viejitos cautiva España en Feria Internacional de Turismo
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
Comentarios