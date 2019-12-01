Reafirma UPSRJ su compromiso por la inclusión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 21:54:23

Querétaro, Querétaro, 10 de septiembre del 2025.- Dos voluntarios con discapacidad auditiva de la agencia estadounidense Peace Corp (Cuerpos de Paz), Tyler DeShaw y Pamela Conley, iniciaron una estadía de Voluntariado cuatrimestral en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), impartiendo clases en Lengua de Señas Americana (LSA); apoyando en diseño curricular y en la creación de materiales didácticos y orientación de servicios estudiantiles.

Este proyecto se realiza dentro de la Oficina de Soporte a los Servicios de Educación Incluyente (OSSIE por sus siglas en inglés), para que las y los estudiantes sordos de la UPSRJ puedan aprender un tercer idioma, como lo es la LSA

Lo anterior reafirma a la Universidad como una institución bilingüe, internacional, sostenible e inclusiva en el Estado de Querétaro y en todo el país.