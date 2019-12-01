Querétaro va por albergar Universidad Rosario Castellanos

Querétaro, Querétaro, 19 de octubre del 2025.- La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro recibió la propuesta de otro municipio que alzó la mano para albergar la Universidad Rosario Castellanos por lo que revisará si cumple con los requisitos para enviarla a Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación.

“El miércoles, no este, sino el antepasado (8 de octubre) enviamos al secretario la otra propuesta de Tequisquiapan y esta se suma a la Colón, pero anoche otro municipio levantó la mano y estamos en espera que nos envíe la propuesta”.

Consideró que derivado de las lluvias el tema en la Federación se mantiene en Stand by, sin embargo, confió en que en breve se retome el tema porque al final es una decisión que, en este caso, tomará Mario Delgado.

“Nosotros le mandamos una copia con la propuesta de Tequisquiapan y estamos a la espera, lo mandamos el miércoles antepasado y estamos a la espera, aunque también entendemos que, por el tema de las lluvias, se atravesó esta situación y por eso creo que el tema está en stand by en la Federación, pero ya tienen la solicitud”.

Destacó que como Estado lo único que ellos hacen es plantear las propuestas como se hizo con el caso de Colón y ahora, con Tequisquiapan.

“Acabamos de recibir anoche una solicitud de otra presidencia municipal, no les digo quien, porque apenas anoche me escribió, y estoy a la espera de que me mande la propuesta para ver si cumple con los requisitos establecidos por la Federación”.

Explicó que entre los requisitos que se requieren es la donación de un terreno de no menos de 4 mil metros cuadrados en la Zona Metropolitana y que este cuente con algo de construcción para iniciar inmediatamente.

“Es complicado que tengamos un terreno de esta magnitud de nuestra propiedad aquí en el municipio de Querétaro”.

“La inmensa mayoría de los programas educativos de la Universidad Rosario Castellanos son mixtos, entonces no requiere tantas aulas como un esquema presencial, requiere una buena conectividad de internet, pero estamos hablando de que en cualquier cabecera municipal cabria incluso en la de Querétaro y al final no es nuestra decisión a donde se va la universidad, más bien en la de la Secretaría de Educación Pública”.