Querétaro reanudará clases el martes: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:37:05

Querétaro, Querétaro, 23 de febrero del 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dio a conocer que el estado se mantiene en tranquilidad luego del operativo en Jalisco en contra de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que el martes se regresará a clases normales.

Fue a través de un mensaje en redes sociales que el mandatario estatal indicó que no se han presentado mayores incidentes en el desarrollo del lunes.

Por ello, es que se reanudarán las labores en las aulas escolares, una vez que ha prevalecido la tranquilidad.

El gobernador queretano solicitó a la población no compartir rumores y mantenerse informados por medio de canales oficiales.