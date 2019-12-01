Querétaro reanudará clases el martes: Mauricio Kuri

Querétaro reanudará clases el martes: Mauricio Kuri
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:37:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 23 de febrero del 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dio a conocer que el estado se mantiene en tranquilidad luego del operativo en Jalisco en contra de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que el martes se regresará a clases normales.

Fue a través de un mensaje en redes sociales que el mandatario estatal indicó que no se han presentado mayores incidentes en el desarrollo del lunes.

Por ello, es que se reanudarán las labores en las aulas escolares, una vez que ha prevalecido la tranquilidad.

El gobernador queretano solicitó a la población no compartir rumores y mantenerse informados por medio de canales oficiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman el escape de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta
ETN suspende servicios en cinco estados por condiciones de seguridad en carreteras
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
En Zamora, Michoacán: Aprehende la GC a 5 hombres y 2 mujeres en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero
Elon Musk reacciona a violencia en México y lanza comentario contra Claudia Sheinbaum
Embajador de EU en México lamenta muerte de militares tras operativo que derivó en la muerte del "Mencho"
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
Comentarios