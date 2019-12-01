Querétaro fortalece su infraestructura educativa

Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- Durante el último año, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ) reporta avances en la modernización de los espacios escolares, al destinar una inversión total de 366.33 millones de pesos para fortalecer los espacios educativos en los 18 municipios de la entidad.

Bajo el compromiso de brindar espacios dignos y seguros, el IFEQ ha ejecutado 144 acciones de infraestructura, de las cuales el 86% se concentró en educación básica, garantizando que los niveles formativos iniciales cuenten con más y mejores instalaciones para las y los estudiantes, labor que ha impactado directamente en la calidad de vida escolar de más de 70 mil alumnos en todo el estado.

A través del programa de obra pública, se logró la intervención de 124 planteles educativos, destacando la construcción y rehabilitación de 228 aulas didácticas, la entrega de 23 módulos sanitarios renovados, la instalación de 14 arcotechos estructurados y la rehabilitación de 19 espacios deportivos para el desarrollo físico de los jóvenes. A su vez, se realizó la construcción de 22 bardas perimetrales para resguardar la integridad de la comunidad estudiantil.

La estrategia de desarrollo educativo ha contado con alianzas con los gobiernos locales, lo que permitió sumar una inversión de 104.66 millones de pesos para la realización de 42 obras municipales, entre las que se encuentra Tolimán, San Juan del Río y El Marqués.

Además de la obra programada, el IFEQ demostró su capacidad de respuesta inmediata mediante la atención de contingencias, con la intervención en 33 planteles a través de aseguradoras, y en otros 84 planteles con recursos estatales. Asimismo, mediante las “Jornadas Contigo”, se benefició a miles de alumnos y padres de familia, reforzando el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del IFEQ, reafirma que la educación es el pilar del desarrollo en Querétaro, trabajando "Juntos, Adelante" para que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial.