Querétaro entrega 145 becas para que jóvenes realicen voluntariado internacional

Querétaro entrega 145 becas para que jóvenes realicen voluntariado internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 23:03:19
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Querétaro, Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, entregó 145 Becas de Movilidad Internacional Vive México a jóvenes queretanos que tendrán la oportunidad de participar en proyectos de voluntariado en distintos países.

El programa permitirá a los beneficiarios convivir con personas de diferentes nacionalidades, conocer otras culturas y participar en actividades de impacto social, ambiental, cultural y comunitario mediante los llamados workcamps.

Durante la entrega, el alcalde destacó que estas experiencias buscan ampliar la perspectiva de las juventudes y permitirles conocer otras realidades, con la intención de que los conocimientos adquiridos puedan ser aprovechados posteriormente en Querétaro.

Las estancias internacionales tienen una duración aproximada de dos a cuatro semanas. Durante ese periodo, los jóvenes trabajan en equipo con voluntarios de distintos países, mientras representan a México y al municipio de Querétaro en los proyectos en los que participan.

De acuerdo con el gobierno municipal, más de 90 jóvenes han recibido este beneficio durante el último año. Además de la experiencia internacional, el programa contempla actividades de voluntariado local para que los participantes compartan en sus comunidades parte de los conocimientos y experiencias adquiridos durante su estancia en el extranjero.

Macías señaló que la oportunidad de realizar una experiencia internacional todavía es limitada entre los jóvenes mexicanos, por lo que llamó a los beneficiarios a aprovechar el programa y trasladar lo aprendido a acciones que contribuyan a sus comunidades.

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