Que nadie apague su voz, convoca la doctora Nuria Varela a estudiantes de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 05 de marzo de 2026.- “A todas las mujeres jóvenes en especial, pero también a esos hombres jóvenes que pueden y deberían ser también feministas, que nadie les calle, que nadie apague su voz, que utilicen su voz, que la usen y que nadie se atreva nunca a decirles lo que tienen que decir, o cuándo y dónde lo pueden decir, ese sería mi mensaje”, manifestó la experta en políticas públicas de Igualdad, Nuria Varela Menéndez, ante alumnas y alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

La periodista y escritora dictó la conferencia magistral “El feminismo hoy: entre los derechos conquistados y las resistencias pertinentes”, como parte de las actividades que realiza la casa de estudios en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante su visita a la Universidad Michoacana, la doctora Nuria Varela, estuvo acompañada por el abogado general, Jesús Guerra Cruz, en representación de la rectora Yarabí Ávila González, así como por las coordinadoras de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario y de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Cindy Lara Gómez y Verónica Loaiza Servín, respectivamente.

Frente a un abarrotado recinto, la especialista en temas de género, agradeció la invitación a la UMSNH en vísperas del 8 de marzo, al respecto, afirmó que son las nuevas generaciones quienes tienen la posibilidad de formarse, de informarse, y de tener un pensamiento crítico, “y eso es lo más importante, en un mundo complejo, tener un pensamiento crítico y saber diferenciar las mentiras patriarcales de la realidad de la vida de las mujeres”.



Precisó que el feminismo es una historia de éxito, porque ha mejorado todas las sociedades en las que se ha desarrollado, ya que son más igualitarias, más ricas en derechos y más ricas no sólo económicamente sino también democrática y socialmente, tras referir que el feminismo es un discurso político que se basa en la justicia y es crítico con el poder.

“El feminismo no es una teoría de la identidad, quiero decir, no somos feministas por ser mujeres, hay muchísimas mujeres que no son feministas, ni los hombres tienen la imposibilidad de ser feministas por ser hombres, somos feministas por cómo pensamos, por cuál es nuestra posición respecto a los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades, cuál es nuestra posición respecto al reparto de poder entre hombres y mujeres, y además se articula como filosofía política y como movimiento social”.

Ahora que estamos en vísperas del 8M, añadió, díganme si conocen algún otro movimiento que sea capaz de sacar el mismo día a millones de personas en todos los países del mundo, ese es el feminismo, tiene una fuerza incomparable como ningún otro movimiento social.

Ante las estudiantes, la experta afirmó que si hoy en día las mujeres pueden votar, estudiar en la universidad, contar con leyes que las protejan ante actos de violencia de género, entre muchas otras cuestiones, se le debe agradecer al movimiento feminista, “sobre todo si puedes verte como una humana adulta, plena y no como una menor de edad que necesita el permiso de un varón para tomar decisiones en tu vida”.

Tras compartir una amplio panorama sobre la historia del feminismo en el mundo, desde la primera ola en el siglo XVIII hasta la cuarta ola que es la actual, detalló que esta fase se caracteriza por la ruptura del silencio, a la que se han sumado más mujeres jóvenes, al respecto señaló que el mayor reto que tiene la presente ola, es reflexionar sobre la violencia de género.

Varela Menéndez apuntó que otra de las aportaciones de los últimos años es el feminismo en las instituciones, tras referir que es sumamente importante para ir modificando estos espacios en lugares seguros, interesantes y adecuados para todas y todos.

De igual forma, subrayó la relevancia de implementar políticas públicas de igualdad y abordó el tema de la transversalidad de la perspectiva de género, “cuando hablamos de políticas públicas de igualdad, siempre hablamos de la estrategia dual, acciones espefíficas y acciones tranversales, yo creo que tenemos que hacer eso también en la universidad, necesitamos acciones específicas, hay dos que son tan específicas como transversales, sacar el conocimiento androcéntrico de la universidad y aportar conocimiento feminista en la universidad”.

La experta consideró que también sería fundamental modificar las currículas sobre todo de primer año y la formación permanente de las y los docentes en temas de género, “cuando ya tengamos profesorado formado en todas las áreas podemos comenzar con la transversalidad”.

El abogado general de la UMSNH, Jesús Guerra, en representación de la rectora Yarabí Ávila agradeció la presencia de la doctora Nuria Varela en la casa de estudios para compartir con el alumnado y funcionariado nicolaita su conocimiento en este espacio de diálogo que abonará a seguir impulsando la agenda de género en la institución.