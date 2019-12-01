Proteger las Casas del Estudiante debe ser una prioridad para las administraciones nicolaitas, señala Yarabí Ávila tras refrendar apoyo 

Morelia, Michoacán, a 01 de diciembre de 2025.- “Respetar, proteger y sobre todo seguir construyendo un mejor ambiente en todos los sentidos en las Casas del Estudiante es y debe ser una prioridad para todas las administraciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)”, señaló la rectora Yarabí Ávila González, al asistir al acto con motivo del 57 aniversario de la Casa del Estudiante Nicolaita.

Tras develar una placa en dicho espacio, en donde estuvo acompañada por el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, por el jefe del Departamento de Asuntos Estudiantiles, Julio César González Cabrera, y por el concejal de la mesa directiva de la Casa del Estudiante Nicolaita, Eduardo Miranda Santiago, la rectora felicitó a las y los moradores por esta celebración.

En este marco, reiteró que los albergues estudiantiles de la UMSNH cuenta con el apoyo de la administración central, “quiero decirles que imaginar todas las generaciones que han pasado por las Casas del Estudiante significa que la lucha es y debe seguir porque es genuina, por todos los sueños que aquí se construyen”.

Ante las moradoras y moradores manifestó que tienen una gran responsabilidad de generar que más jóvenes que viven en diferentes localidades del estado y de la República Mexicana conozcan las Casas del Estudiante y tengan la oportunidad de continuar con sus estudios.

Sepan que los respeto, añadió, que siempre estaré ahí para seguir avanzando en lo que esté en nuestras manos, hay compromisos con ustedes, no necesito firmar documentos pero si se requiere los firmamos, “porque el compromiso es la palabra y cumplirla para que cada uno de los que que están en esta Casa del Estudiante y en todas las demás concluyan su carrera y que evidentemente ustedes ayuden a formar a otras generaciones”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Asuntos Estudiantiles, Julio César González, indicó que en el marco del 57 aniversario de la Casa del Estudiante Nicolaita se devela una placa con los datos emblemáticos de dicho espacio, al tiempo que agradeció el acompañamiento que ha mostrado la rectora Yarabí Ávila a lo largo de su gestión con todas las Casas del Estudiante.

De igual forma, reconoció que desde la Secretaría General se ha dado seguimiento a las necesidades que tienen los albergues estudiantiles de la UMSNH.

En su turno, el concejal de la mesa directiva de la Casa del Estudiante Nicolaita, Eduardo Miranda Santiago, agradeció la presencia de las autoridades de la Universidad Michoacana en el evento con motivo de este 57 aniversario.