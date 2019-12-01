Promueven estudiantes de la UP Santa Rosa salud física en alumnos de secundaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:21:26

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- Estudiantes de la Licenciatura en Terapia Física de la Universidad Politécnica de Santa Rosa (UP Santa Rosa), realizaron valoraciones posturales a alumnos de la Telesecundaria “México”, de la comunidad La Monja, en Santa Rosa Jáuregui, en la ciudad de Querétaro.

Lo anterior con el objetivo de evaluar el estado de su alineación corporal para detectar de manera temprana posibles alteraciones como escoliosis, hiperlordosis o desequilibrios musculares; factores que pueden afectar su desarrollo físico y rendimiento escolar.

La actividad permitió a los universitarios aplicar sus conocimientos en un contexto real, practicando evaluaciones no invasivas y observacionales.

Para la escuela y las familias, esta iniciativa representa el que se cuente con mejor calidad de vida a través del diagnóstico inicial sobre la salud postural de los estudiantes del nivel básico, con recomendaciones para mejorar sus hábitos, corregir posturas o buscar atención especializada en caso necesario, fomentando así la prevención y el bienestar de las y los niños.