Promueve USEBEQ entornos escolares seguros en escuelas de San Juan del Río

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre del 2025.- Con el objetivo de favorecer ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e incluyente, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), en colaboración con la Policía Estatal (POES), inició la capacitación de ocho jornadas dirigidas a 97 docentes de cinco escuelas secundarias del municipio de San Juan del Río, a través de la estrategia de prevencióndenominada “Creciendo juntos”.

A decir de la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, dicha estrategia busca prevenir incidentes en los ambientes escolares, por lo que -dijo- la información compartida en estas jornadas será fundamental para brindar a las y los maestros herramientas con las que puedan construirambientes escolares resilientes, al capacitarse en la prevención de situaciones de riesgo que pudieran presentarse en el entorno escolar.

“Nuestra meta es fortalecer el papel del docente como agente de prevención, otorgándole herramientas de acompañamiento, que le permitan identificar conductas de riesgo y mejorar las estrategias con los padres de familia, reafirmado el compromiso con la construcción de entornos escolares seguros, informados y empáticos, que promuevan el bienestar integral de los adolescentes”, precisó.

En el ciclo escolar 2024-2025, 16 secundarias participaron en este programa, sumándose para este nuevo ciclo, durante los meses de octubre y noviembre 20 escuelas, y así llegar a un total de seis municipios, beneficiando a dos mil 289 alumnos, 688 padres de familia y 310 maestras y maestros. Las capacitaciones se llevarán a cabo en la Sala de Capacitación RHINO y la Sala Magna de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.