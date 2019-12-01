Promueve la USEBEQ cuidado del medio ambiente con Encuentro de Articulación Ambiental

Querétaro, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- Con el propósito de fomentar una cultura de conciencia ambiental y fortalecer a las escuelas como espacios formativos para el cuidado del medio ambiente entre niños, niñas, adolescentes, la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, participó en el inicio de las actividades del Encuentro de Articulación Ambiental.

En el Parque Joya la Barreta de Santa Rosa Jáuregui, con la asistencia de 50 docentes de los municipios de Querétaro, Corregidora y el Marqués; la titular de la USEBEQ, acompañada del Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, José Luis Peña Ríos, resaltó la necesidad de gestar espacios formativos, preventivos y posicionar a las escuelas de nivel básico como agentes de cambio para estimular acciones que incentiven la educación ambiental.

“Nos encontramos en un hermoso lugar de Querétaro en Joya la Barreta. Estamos aquí acompañados de mis compañeros haciendo un trabajo y un taller sobre el medio ambiente. Quiero decirles que se encuentran aquí 50 maestros de educación básica que hoy primero se quieren cultivar. Quieren estar cerca de la naturaleza y aprender cómo cuidar el medio ambiente para que ellos de esa manera lo puedan transmitir a nuestros niños, niñas y adolescentes”, apuntó.

En esta edición también se contempla realizar el Encuentro de Articulación Ambiental, único en su tipo en la República Mexicana, en dos sedes más: Jalpan de Serra y Amealco. Esto con el propósito fortalecer las capacidades y capacitar adicionalmente a 100 docentes cerca de los municipios donde trabajan, facilitando los conocimientos contextuales acordes a su región.