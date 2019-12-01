Programa de fortalecimiento y vinculación permanente con Escuelas Incorporadas, establece Yarabí Ávila 

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Un programa de fortalecimiento y vinculación permanente con las Escuelas Incorporadas planteó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al sostener una reunión de trabajo con las directoras y directores de dichos planteles.

Acompañada por integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, la rectora tuvo un diálogo abierto con las y los titulares de las instituciones educativas que forman parte de la Máxima Casa de Estudios tanto en Morelia como al interior del estado. Al respecto, los directivos coincidieron en agradecer este acercamiento con las autoridades nicolaitas, al referir que durante años no se tenía este tipo de encuentros.

La rectora destacó la presencia y el interés de trabajar conjuntamente con todos los planteles y afirmó que “nosotros queremos seguirlos fortaleciendo y bienvenidas todas las sugerencias que nos puedan dar en cada uno de los ámbitos”.

En este sentido, compartió con las y los titulares diversas acciones que la casa de estudios está realizando en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como líneas de trabajo que se están implementando en las preparatorias de la UMSNH, con el fin de que las Escuelas Incorporadas lo analicen y vean si es posible replicar algunas actividades en sus instituciones, señaló además, que está por lanzarse el Programa de Formación y Actualización Docente, “donde ustedes son bienvenidos y bienvenidas, sus maestros, sus maestras y lógicamente en las mismas condiciones que las profesores de la Universidad Michoacana”.

De igual forma, las y los invitó a que la planta docente participe en las Microcredenciales y Diplomados en línea que imparte la casa de estudios, al tiempo que, refrendó que la UMSNH busca fortalecer a las Escuelas Incorporadas en el rubro cultural y deportivo, así como en materia de género y cultura de paz.

“Queremos que de aquí salgamos como un equipo renovado, con ideas para implementar en el 2026, yo tengo todo el ánimo y saben que las puertas están abiertas para que podamos dejar algo bien establecido y fortalecido para todas las Escuelas Incorporadas”, sostuvo la rectora.

Durante la reunión, integrantes del Gabinete Legal compartieron diversas acciones con las y los directivos, en su turno, el secretario General, Javier Cervantes, comentó que, la UMSNH no ve la incorporación de escuelas sólo como un trámite administrativo, sino como una delegación de confianza académica y moral de la Universidad con las instituciones privadas. Destacó la importancia de contar con una excelencia académica en las y los docentes, lo que dijo, va de la mano el prestigio de las escuelas, pero también el prestigio de la casa de estudios.

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos, indicó que, con el objetivo de conservar la calidad educativa durante el 2025 las Escuelas Incorporadas recibieron la capacitación para la evaluación que se está realizando de manera integral al Bachillerato, “es una evaluación para que ojos externos puedan ubicar áreas de oportunidad y que esto nos permite seguir manteniendo la calidad”.

El secretario Administrativo, César Macedo, indicó que, el crecimiento de las Escuelas Incorporadas depende de la combinación de la calidad académica, innovación tecnológica y vinculación comunitaria, “esto permitirá que se continúe siendo un referente educativo en Michoacán, y mantengan el alto prestigio de nuestra Universidad Michoacana”.

En tanto, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo, abordó el tema de la importancia de la armonización de la imagen institucional en cada uno de los planteles, y socializó una amplia estrategia que se pondrá en marcha en materia de cultura de paz, inclusión y género, por lo que invitó a las y los directores a participar activamente en las distintas actividades e impulsar acciones en cada una de las instituciones que representan.

La jefa de Departamento de Escuelas Incorporadas, Nayeli Torres Tercero, resaltó la relevancia de la reunión, al referir que uno de los objetivos es mantener la unidad de las Escuelas Incorporadas y a su vez fortalecer la relación con la UMSNH, al tiempo que exhortó a los directivos a seguir trabajando en beneficio de la comunidad estudiantil y docente.

Durante la reunión, también estuvo presente la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita y el director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique.