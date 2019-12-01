Proceso de ingreso a la UMSNH, transparente y con estrictos controles de calidad: Ceneval

Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2026.- "Tengan la confianza de que están en un proceso de admisión seguro, transparente, muy cuidado por la Universidad y que las calificaciones que vamos a entregarles, los resultados de los exámenes están hechos bajo estrictos controles de calidad", afirmó el director de Calificación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), Ricardo Hernández Muñoz, al asistir con la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, al inicio de la aplicación del examen de admisión de la casa de estudios, correspondiente al turno vespertino.

En este sentido, el representante del organismo evaluador, invitó a las y los aspirantes a tener confianza en sus conocimientos para contestar la prueba, tras referir que, el examen que ha diseñado el Ceneval genera una versión única que no se ha utilizado en ninguna otra parte del país, ni en ninguna otra institución.

De igual forma, sostuvo que los resultados se generan a través de un sistema anónimo, "donde no sabemos a quién estamos calificando por nombre, simplemente tenemos el número y con ese generamos las calificaciones. El resultado que obtengan, que demuestren en la aplicación es el que va a ayudarles a ingresar a la Universidad, tengan toda la confianza en ello".

Refrendó que el proceso estará libre de errores y precisó que en pocos días se estarán entregando los resultados, al tiempo que, agradeció la confianza que la UMSNH le brinda al Ceneval para aplicar el examen de admisión de las carreras del área de Ciencias de la Salud.

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila González, invitó a las y los aspirantes a poner mucha atención en cada una de las preguntas, así como a confiar en lo que estudiaron, tras señalar que la Máxima Casa de Estudios los va a recibir con los brazos abiertos, "porque ya los queremos ver como médicas y como médicos, ahorita ustedes ya tienen que imaginarse, atendiendo a una paciente, a un paciente, porque ustedes ya tienen que verse aquí, en nuestra Universidad Michoacana".

Señaló que el equipo de la UMSNH estuvo preparando durante meses la logística para recibir a los miles de jóvenes que realizarán su examen a partir de hoy y hasta el próximo viernes. "Nos dará mucho gusto recibirlas y recibirlos ya como alumnos matriculados y que formen parte de la familia nicolaita".