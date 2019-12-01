Presupuesto para universidades politécnicas y tecnológicas llegará justo: Martha Soto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:22:32

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- Martha Elena Soto Obregón reconoció que el presupuesto federal para universidades politécnicas y tecnológicas llegará “compactado” para más de 190 instituciones en el país, lo que dificulta conocer con precisión cuánto recibirá cada una.

Advirtió que el monto global será menor al del año pasado, considerando la inflación, con una reducción estimada de 2.6 por ciento.

Recordó que en 2024 la entidad recibió alrededor de 13 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples para educación superior, mientras que en 2025 no se ha confirmado ningún incremento.

Sobre el presupuesto estatal que pudiera recibir la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Soto Obregón señaló que las condiciones serán más complicadas debido a las exigencias derivadas de fenómenos naturales como las lluvias.

No obstante, destacó que el incremento histórico del 13 por ciento otorgado en 2024 permitió mantener a flote tanto a la UAQ como a otras universidades estatales, al superar ampliamente la inflación.

“Más allá del dinero, lo importante es la eficiencia en el uso de los recursos. Si no hay un manejo responsable, cualquier presupuesto será insuficiente”.