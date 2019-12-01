Presentan trabajos finales del programa Mujeres STEM 2025

Presentan trabajos finales del programa Mujeres STEM 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 13:51:38
Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- Estudiantes de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) llevaron a cabo el cierre de las estancias Mujeres STEM 2025, donde alumnas de educación media superior presentaron los proyectos que desarrollaron durante el cuatrimestre septiembre-diciembre, en colaboración con maestras, maestros y estudiantes de la institución.

Durante la jornada, las participantes compartieron los resultados de los trabajos realizados en distintas áreas STEM+, mismas que les permitieron vivir experiencias prácticas para fortalecer su orientación vocacional al concluir el bachillerato.

Esta actividad forma parte de la estrategia estatal para acercar a más jóvenes a las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (por sus siglas en inglés), a través de la Ruta EllaSTEM+ impulsada por la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ).

