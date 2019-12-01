Presentan cinco escuelas daños estructurales por lluvias en la Sierra Gorda queretana: Martha Elena Soto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 17:22:01

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Educación del estado de Querétaro (Sedeq), Martha Elena Soto Obregón, dio a conocer que cinco escuelas de la zona serrana presentaron fallas estructurales debido a las lluvias intensas que se presentaron en la región.

Puntualizó que estas fallas estructurales son graves, por lo que se suspendieron actividades presenciales presenciales de forma indefinida hasta nuevo aviso.

Mencionó que las escuelas se encuentran en los municipios de de San Joaquín, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, por lo que un aproximado de 800 alumnos, principalmente de preescolar, no podrán asistir a clases presenciales en las aulas.

Reconoció que el personal de Agroasemex, aseguradora de los centros educativos, serán los encargados de revisar los daños a para establecer un plan de acción para poner en marcha las clases.

“Faltan dos de San Joaquín, dos de Pinal de Amoles y una de Landa; esas son las que faltan, que son las primeras a las que va a ir Agroasemex con IFEQ a hacer este barrido para ver cuáles son los niveles de afectación y hacer el plan ejecutivo de manera inmediata”.

Explicó que debido a la edad de los alumnos afectados por los daños en las escuelas, estos no pueden tener clases virtuales.