Presentan análisis sobre derechos humanos y debido proceso en la UAQ

Querétaro, Querétaro, a 4 de marzo de 2026.- El abogado especialista en Derechos Humanos, Rogelio Estrada Pacheco impartió una conferencia la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus Amealco, sobre el debido proceso y los derechos, donde expuso casos de relevancia para el análisis de un debido proceso.

Afirmó que el respeto a los derechos humanos no se mide en discursos ni en intenciones, sino en la forma en que el Estado trata a las personas cuando ejerce su mayor poder; “investigar, acusar y sancionar, en ese contexto, el derecho al debido proceso no es un privilegio de quien enfrenta un procedimiento, sino una garantía esencial para toda la sociedad”.

Explicó que el debido proceso significa que ninguna persona puede ser privada de su libertad, bienes o derechos sin que exista un procedimiento legal, previo, imparcial y con reglas claras; este principio está reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos y constituye un límite directo al abuso de poder.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la presunción de inocencia se vulnera no solo con sentencias injustas, sino también con actos previos que generen una percepción pública de culpabilidad antes del juicio, el debido proceso no se limita a lo que ocurre dentro de una sala de audiencias; se vulnera también cuando las autoridades actúan sin fundamento legal, cuando se omite el derecho de defensa, cuando no se informa adecuadamente de los cargos o cuando se priva a una persona de una revisión judicial efectiva”.

Analizó casos de detenciones como de Joaquín Guzmán Loera, Florence Casez, Claudia Mijangos y el de Teresa, Alberta y Francisca, las tres indígenas originarias de Amealco que fueron acusadas de secuestro.