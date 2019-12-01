Premian a estudiantes del COBAEP en 6ta Olimpiada Estatal de Filosofía en Puebla, Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 22:27:56

Puebla, Puebla, a 29 de noviembre de 2025.- Siete estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP) de los planteles Angelópolis, 5 San Martín Texmelucan, 13 San Miguel Xoxtla, 20 Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, 25 Libres y 30 Tlacotepec de Benito Juárez, consiguieron representar al subsistema en la etapa nacional de la XVI Olimpiada Mexicana de Filosofía.

El evento de premiación tuvo lugar en la biblioteca central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), participaron cerca de 50 estudiantes pertenecientes a diferentes subsistemas de nivel medio superior públicos y privados como: Universidad Iberoamericana (IBERO Puebla), BUAP, Instituto Oriente, entre otros.

En concordancia con los preceptos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) respaldados por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el apoyo del gobernador Alejandro Armenta, COBAEP, BUAP e IBERO Puebla abonarán a la participación académica del estado a nivel nacional, al ser sedes para el desarrollo de esta competencia.

Por Amor a Puebla, estos resultados consolidan la presencia del Colegio en espacios de análisis filosófico que fomentan el pensamiento crítico, creatividad y la capacidad de argumentación.

En representación del director general, Humberto Eloy Aguilar Viveros, asistió la directora académica, María del Rocío Meneses Uvera, quien comentó que: “Gracias a este esfuerzo articulado Puebla se reafirma como un referente en el cultivo del pensamiento crítico, reflexión profunda y formación humanista”.