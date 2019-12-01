Posgrado nicolaita, renovado y de calidad en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2026.- El Posgrado Nicolaita ha evolucionado, se ha renovado y cuenta con sello de calidad en la gestión de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González.

En el presente año, se amplió la oferta en dicho nivel educativo, abriendo seis nuevas opciones, como son las Especialidades en Gestión de los Servicios de Enfermería, en Cuidados Intensivos en el Área de la Salud, así como en Enfermería Quirúrgica, además de la Especialidad en Derecho Animal, que es de las pocas a nivel Latinoamérica. De igual forma, se creó un Doctorado en Fiscal y un Doctorado en Estudios Interdisciplinarios en Humanidades.

En este sentido, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, apuntó que durante la administración de la rectora Yarabí Ávila, se ha tenido una política de impulso a la calidad educativa en todos los niveles, desde bachillerato hasta posgrado.

Indicó que la evaluación externa también ha sido una prioridad en este periodo, tras detallar que particularmente en el caso de los programas de posgrado, son evaluados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

“En el año 2025 fueron evaluados 63 programas de posgrado, de los cuales 61 tuvieron resultados satisfactorios, dos tuvieron un proceso de réplica, la cual ya fue favorable, por lo tanto tenemos 63 programas dentro de este Sistema de Calidad en el país, avalados precisamente por la dependencia federal, lo que permite que las y los estudiantes puedan tener acceso a las becas de parte de la SECIHTI”.

El funcionario comentó que también se han actualizado los demás programas de dicho nivel educativo, al referir que la Secretaría de Ciencia verifica que sean vigentes, que respondan a las necesidades de la sociedad y que permitan que las egresadas y egresados sigan realizando aportaciones de primer nivel en los diferentes ámbitos de las áreas del conocimiento humano.

“Había programas de posgrado que no se habían actualizado en 15, en 20 años, en este caso, la dinámica de la investigación va cambiando de un momento a otro, esto nos obliga a tener los programas actualizados y que esto permita que tengan impacto en la sociedad, a la cual nos debemos”, enfatizó.